Uno spazio per il verde in ogni scuola: il Comune promuove la campagna 'Adotta un albero'

La campagna 'Adotta un albero' arriva nelle scuole baresi. In vista del terzo sciopero globale per il clima, che vedrà il movimento 'Fridays for Future' scendere in piazza il prossimo 27 settembre, gli assessori alle Politiche educative e all’Ambiente, Paola Romano e Pietro Petruzzelli, hanno inviato una lettera a tutti i dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia, elementari e medie della città, invitandoli mettere a disposizione delle associazioni, dell’amministrazione comunale, dei residenti del quartiere o dei genitori che volessero donare alla scuola un albero da piantumare, un’area esterna dove realizzare un vero e proprio intervento di forestazione urbana. Inizialmente saranno 4 gli istituti selezionati come aree di destinazione delle richieste di piantumazione.

“Da tempo gli scienziati denunciano gli impatti devastanti della crisi del clima e in questi ultimi anni si stanno verificando alcune conseguenze: uragani, incendi, scioglimento dei ghiacciai, piogge tropicali - si legge nella nota inviata -. La crisi del clima e del sistema pianeta impone a ciascuno di noi di fare qualcosa: alla politica di fare scelte coraggiose, ma anche ad ogni singolo cittadino di modificare le sue abitudini. In questi giorni, centinaia di migliaia di persone nel mondo stanno invadendo le strade, per chiedere interventi risolutivi contro il cambiamento climatico; e anche a Bari il 27 settembre prossimo saranno in marcia tantissimi studenti e non. Abbiamo il dovere di ascoltare questi ragazzi e per questo vogliamo condividere con voi una proposta che ci è giunta anche da numerose associazioni: piantiamo nuovi alberi e curiamoli insieme! Gli alberi rappresentano ancora la migliore tecnologia per estrarre anidride carbonica dall’aria”.

“In questi anni abbiamo fatto un percorso con le scuole, grazie ad appuntamenti annuali come la giornata dell’albero o alla sensibilità di alcuni istituti e dirigenti nei confronti di questa tema, determinante per il futuro di tutti noi - spiegano gli assessori Romano e Petruzzelli -. Per questo siamo stati ben lieti di accogliere la richiesta delle associazioni e di alcuni cittadini di poter piantumare nuovi alberi a partire dalle aree esterne alle scuole. L’obiettivo finale sarà quello di creare delle barriere verdi che circondino le nostre scuole, laddove la localizzazione lo permette, e che proteggano i bambini dai fumi e dagli scarichi delle automobili che attraversano le strade limitrofe”.