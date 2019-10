Campo Bellavista a Japigia chiuso da tempo, dal Municipio I arrivano i fondi per la riapertura

Il Municipio I ha autorizzato l'uso di fondi per circa 314mila euro necessari per riqualificare e riaprire il campo Bellavista di Japigia, da tempo chiuso al pubblico. La decisione è stata commentata positivamente dal presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti: "Una somma importante, la cui diversa destinazione è un atto dovuto per il nostro territorio, in ragione della necessità di utilizzare queste somme bloccate. Il provvedimento approvato rappresenta in maniera chiara la volontà di questa consigliatura di recuperare i luoghi simbolo del Municipio, e il Bellavista è senza dubbi uno di questi. La riqualificazione del campo costituisce un intervento necessario anche dal punto di vista sociale e sportivo per il Municipio I, vista l’imminente chiusura del campo Mirko Variato di via Giustina Rocca, che da dicembre sarà oggetto di un’importantissima opera di riqualificazione dell’importo di circa 1 milione di euro. Con questa operazione, e grazie alla collaborazione della ripartizione IVOP, cercheremo di dare continuità alle attività sportive di tante associazioni che oggi utilizzano il campo di calcio Mirko Variato” conclude Leonetti..