Nuovo look per il campo 'Variato' di Japigia: sì ai lavori, spazi più grandi per giocatori e spettatori

La Giunta comunale di Bari ha approvato l'accordo quadro per la riqualificazione del campo da calcio 'Mirko Variato', in via Giustina Rocca, nel quartiere Japigia. I lavori, per un valore di 990mila euro, prevederanno l'allargamento della superficie di gioco fino a raggiungere le dimensioni finali di 100x60 metri, l'adeguamento della recinzione del campo secondo norme approvate dalla Lega Nazionale Dilettanti, di altezza pari a 2,20 metri e completa di estensione anti-scavalco, noché un nuovo impianto di illuminazione, la redistribuzione degli spogliatoi che saranno distinti per le squadre e gli alberi, l'adeguamento delle uscite di sicurezza e la realizzazione di spazi per gli spettatori con biglietteria e bagni.

“Grazie a questo finanziamento - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - l’impianto sportivo Mirko Variato, attualmente omologato per la disputa di competizioni fino alla 1° Categoria nazionale dilettanti e settore giovanile scolastico, sarà ampliato e adeguato alla normativa vigente sia per quanto riguarda la struttura sia per quanto attiene agli impianti tecnologici delle aree di gioco, delle aree esterne e degli spogliatoi. Considerati i tempi necessari per l’espletamento della gara, che sarà pubblicata nei prossimi giorni, stimiamo che i lavori possano partire già all’inizio del nuovo anno”.