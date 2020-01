'Il mio viaggio a New York' sbarca a Bari: il cane del travelblogger a spasso per via Sparano

'Amici del mio viaggio a New York!', il refrain con cui Piero Armenti - travel e food blogger campano di stanza negli Usa - apre i suoi video su Facebook è ormai conosciutissimo e in molti hanno più volte sperato di vederlo girare uno dei suoi video tra rosticcerie e delizie di mare nel Barese. Una richiesta - in parte - realizzata negli scorsi giorni: sulla pagina Facebook è comparsa la foto di un uomo di spalle che porta al guinzaglio 'Ninodangelo', il cane della famiglia Armenti.

I più attenti hanno però riconosciuto una silhouette troppo sottile per essere quella di Piero: si trattava infatti del padre, che sta compiendo un viaggio in Puglia e si è portato anche l'amico a quattro zampe. A confermarlo è poi una seconda foto pubblicata su 'Il mio viaggio a New York': il padre di Piero e Ninodangelo con in mano un maxi panzerotto, simbolo della tradizione gastronomica barese. E chissà che le foto non lo inducano a venirci a trovare per girare un video...

