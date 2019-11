Cani da ricerca persone: in Puglia anche un esperto internazionale.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Seminario di Mantrailing che si terrà nelle giornate di sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre e patrocinato dal Comune di Santeramo in Colle, è un'iniziativa sostenuta dalle Associazioni "Apulia for You" e "Giacche Verdi Santeramo in Colle", organizzata da "Mantrailing Puglia" nella persona dell'educatrice cinofila CSEN Azzurra Romano (nonché tecnico e giudice di Mantrailing Sportivo CSEN) e da "Mare Monti - Team Cinofilo Genova". Il Mantrailing è una disciplina cinofila applicabile al settore della protezione civile (ricerca persone scomparse) ed a quello delle indagini forensi, nella quale i cani vengono formati per individuare e seguire la traccia lasciata dal decadimento cellulare della persona da ricercare; traccia che ci rende unici come un’impronta digitale. E’ una disciplina che può essere praticata come attività ludico/sportiva da cani di qualsiasi razza ed età, con enormi benefici per la relazione del binomio uomo-cane. Il seminario sarà tenuto in collaborazione con Ivan Schmidt e Virginia Ancona. Ivan Schmidt è considerato uno dei massimi esperti nel panorama della cinofilia biologica forense (mantrailing), nonché nella rieducazione comportamentale di cani aggressivi. In prima linea in alcuni tra i più importanti casi di ricerca persone (le gemelline Sleep in Svizzera, e Yara Gambirasio, solo per citarne alcuni), alle sue spalle vanta oltre cinquanta interventi in qualità di Consulente Tecnico, Ausiliario di PG e membro di unità cinofile nazionali ed internazionali. Uno dei motivi per cui il seminario sarà svolto presso Masseria Galietti è da ricercare nel recente percorso intrapreso da due cani santermani di razza meticcia, conosciuti da molti frequentatori della masseria in quanto rinvenuti all'età di 3 mesi proprio presso la masseria ed adottati dapprima dalle Giacche Verdi e poi passati sotto la custodia di Francesco Massaro (ex assessore). Sono loro che in occasione di una sessione di addestramento con l'educatrice Azzurra Romano, hanno promosso il nostro territorio. Il seminario ha come obiettivo quello di formare i binomi che già praticano questa disciplina con l’istruttrice pugliese. L'iniziativa è ormai sold out, ma chiunque ne avrà voglia potrà comunque rivolgersi a lei per chiedere informazioni utili su questa disciplina. La terra pugliese quindi, è sempre pronta ad accogliere eccellenze cinofile, per insegnare e perfezionare la tecnica di ricerca molecolare.

