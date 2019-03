VIDEO | Atmosfere d'opera nella strada dello shopping: in via Sparano la lirica è en plein air

Una voce melodiosa e incantevole, tra le vetrine e le atmosfere dello shopping di via Sparano: merito di una cantante lirica che ha catturato l'attenzione dei passanti nella strada principale del quartiere Murattiano. L'artista si è posizionata accanto alle panchine del 'salotto letterario', in corrispondenza dell'incrocio con via Dante. Celebri arie e brani operistici hanno risuonato tra gli isolati della rinnoata via dello shopping, dando un tocco elegamente e d'altri tempi al passeggio di baresi e turisti.

(Video Antonella Paparella)