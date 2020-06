Da 'Volare' a 'Meraviglioso', l'Orchestra della Città metropolitana omaggia medici e infermieri con i successi di Modugno

Ad aprire l'omaggio è un simbolo della pugliesità: il cantante Al Bano, che fa da 'cicerone' per il concerto omaggio della Città Metropolitana di Bari alla musica di Domenico Modugno. Da 'Volare' a 'Meraviglioso', nel terzo video dedicato ai medici e infermieri che lottano contro il Covid (qui il primo) si passano in rassegna tutti i grandi successi del cantante polignanese. Sempre, come da tradizione del format nato durante il lockdown, a distanza: ognuno dei musicisti si è piazzato davanti alla webcam e ha suonato la sua parte. Il risultato? Giudicatelo voi