Piazza Libertà gremita per il Capodanno di Canale 5: in decine di migliaia per dare il benvenuto al 2020

Piazza Libertà gremita da decine di migliaia di persone, musica, luci e uno show che ha accompagnato gli italiani verso il 2020: è stato un altro successo il Capodanno a Bari con il concerto, coprodotto da Mediaset e RadioNorba, trasmesso in diretta su Canale 5. Sul grande palco allestito a ridosso della facciata del teatro Piccinni, Federica Panicucci ha presentato i tanti cantanti che si sono esibiti, tra cui J Ax a Fabio Rovazzi, da Raf a Umberto Tozzi, fino ad Elodie, Annalisa, Nek, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Shade e Mondomarcio.

Il grande evento su Canale 5

Lo show è stato trasmesso in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba: alla mezzanotte tutti sul palco, assieme al sindaco Antonio Decaro, per stappare la bottiglia e festeggiare l'arrivo del 2020. Dopo il brindisi, dj set, trap, reggaeton e hip hop fino a notte fonda. Una serata che si è svolta senza particolari problemi sotto gli occhi delle forze dell'ordine e della Polizia Locale che con un drone ha monitorato la piazza e le vie vicine. Gli spettatori sono entrati nella zona rossa attraverso i varchi di corso Vittorio Emanuele e via Marchese di Montrone. A impedire l'accesso alle auto anche i new jersey collocati in punti strategici delle strade del Murattiano.

Gli ascolti in tv: Potenza batte Bari

Sul fronte dell'audience televisivo, il Capodanno barese ha fatto registrare oltre 2.77 milioni di telespettatori per uno share del 19,4%. Meglio, invece, lo show di Rai 1 'L'anno che verrà' condotto da Amadeus in diretta da Potenza, che ha vinto nettamente la sfida con più di 4.7 milioni di ascolti e il 30,4% di share.

Al termine del concerto, l'Amiu ha effettuato il consueto servizio di pulizia straordinaria e lavaggio delle strade cittadine, in particolare del centro e delle zone interessate dall'evento: "Grazie a tutte le persone che hanno lavorato per garantire a tutti noi una festa bella e sicura, grazie a chi comincia a lavorare ora per farci trovare una città pulita" ha commentato il sindaco Antonio Decaro su Facebook.

