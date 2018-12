Partono i preparativi per il Capodanno in piazza: al via le operazioni per il montaggio del palco

Partono i preparativi per il 'Capodanno in musica' barese e in centro scattano i primi divieti e limitazioni al traffico. Sono attese infatti per oggi, giorno di Santo Stefano, le prime operazioni per l'allestimento del grande palco che ospiterà il concerto del 31 dicembre in piazza Libertà.

Il concerto di Capodanno a Bari

L'evento di quest'anno, promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Una festa "all’insegna della grande musica italiana", che vedrà alternarsi sul palco 15 artisti, dagli interpreti che "hanno fatto la storia della canzone italiana", a quelli che "negli ultimi anni hanno riempito i palazzetti e dominato le classifiche di vendita". Ad esibirsi, a partire dalle 21, saranno Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino. A condurre la serata sarà Federica Panicucci. Con lei, sul palco e nel backstage che sarà allestito nel Teatro Piccinni, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Silvia Notargiacomo di R101, Kay Rush e Stefano Gallarini di Radio Monte Carlo, Roberto Gentile e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba. Dopo la mezzanotte il dj set di Max Brigante con iò suo show Mamacita.

Divieti e limitazioni al traffico dal 26 dicembre

Queste le limitazioni al traffico e alla sosta che scatteranno dalla giornata di oggi:

- Dalle ore 00.01 del 26 dicembre 2018 alle ore 6.00 del 2 gennaio 2019 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di sosta - zona rimozione sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Libertà

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari

c. via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Cairoli

- Dalle ore 00.01 del 26 dicembre 2018 alle ore 6.00 del 2 gennaio 2019 è istituita la fermata bus sulla via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Roberto da Bari, che resterà fruibile fino alla interdizione al transito in occasione dell’evento

- Dalle ore 5.00 del 26 dicembre 2018 alle ore 6.00 del 1 gennaio 2019 è istituito il divieto di sosta - zona rimozione in piazza Massari, ambo i lati della carreggiata avente direzione di marcia tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno solo fino alle ore 24.00 del 30 dicembre 2018);

- Dalle ore 5.00 del 26 dicembre 2018 alle ore 24.00 del 29 dicembre 2018:

1. è istituito il divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Cairoli

2. è istituito il doppio senso di circolazione sull’area di parcheggio di piazza Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata

3. è istituito l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (fig. II 37 art. 107) e direzione obbligatoria a destra (fig. II 80/c art. 122) sull’area di parcheggio di piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari;

- Dalle ore 00.01 del 28 dicembre 2018 alle ore 24.00 del 1 gennaio 2019 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di sosta - zona rimozione ed il divieto di transito su via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

- Il 30 dicembre 2018, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Libertà

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari

- Dalle ore 5.00 del 30 dicembre 2018 alle ore 14.00 del 1 gennaio 2019 è istituito il divieto di sosta - zona rimozione ed il divieto di transito su via Lombardi, eccetto veicoli autorizzati

- Dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2018 alle ore 14.00 del 1 gennaio 2019 è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre

b. piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia

c. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

d. via Andrea da Bari, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

e. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

f. via B. Petrone

g. corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni

h. strada Palazzo dell’Intendenza

i. via Boemondo

j. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone

- Dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2018 alle ore 6.00 del giorno 1 gennaio 2019 è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre

b. piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia e quello compreso tra corso Vittorio Veneto e via San Francesco D’Assisi

c. via San Francesco D’Assisi, tratto compreso tra via Oriani e piazza Massari

d. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

e. via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II

f. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni

g. via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni

h. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II

i. via B. Petrone

j. via Villari, tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari (eccetto veicoli in sosta c/o Garage Hotel Palace che hanno l’obbligo di deflusso verso la via Latilla)

k. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone

l. corso sen. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno)

- Dalle ore 12.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 6.00 del 1 gennaio 2019:

1. è istituita l’area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno (fig. II 79/a art. 120), sulle seguenti strade:

a. molo San Nicola, ambo i lati, tratto con direzione di marcia compresa tra il lung.re sen. A. Di Crollalanza ed il palo della pubblica illuminazione posto al centro dell’area di svolta a sinistra

b. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Latilla e piazza Garibaldi piazza Garibaldi (lato numerazione dispari)

2. è istituita l’area di sosta riservata ai taxi su corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Q. Sella (lato numerazione pari)

- Dalle ore 6.00 del 1 gennaio 2019 alle ore 6.00 del 2 gennaio 2019 e, comunque, fino al termine delle esigenze connesse con lo smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Libertà

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari

- Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 6.00 del 1 gennaio 2019 è istituito il divieto di transito, eccetto residenti del centro storico, sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra largo Fraccacreta e piazza Massari

b. corso sen. De Tullio

c. piazzale C. Colombo

d. lung.re Imp. Augusto

e. lung.re sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra piazza Eroi del Mare e piazzale IV Novembre.