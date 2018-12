Tutto pronto (o quasi) per il concertone di Capodanno. Gli artisti ricevuti in Comune: "Sarà una grande festa"

I preparativi per il grande palco di 46 metri "che invade il portone d'ingresso del Comune", come ha scherzato il sindaco Antonio Decaro, sono praticamente ultimati. Da oggi pomeriggio cominceranno le prove e i soundcheck del concertone di Capodanno in programma domani sera in piazza Libertà. Bari, a distanza di 3 anni, torna ad essere punto di riferimento nazionale con lo show organizzato da RadioMediaset e RadioNorba, trasmesso in diretta su Canale 5.

I protagonisti del concertone a Palazzo di Città

A Palazzo di Città è stato il giorno della presentazione dell'appuntamento: accolti dal sindaco, hanno fatto il loro ingresso nell'austere stanze del Comune, 4 cantati tra i più amati dai giovani, Benji & Fede, Annalisa ed Elettra Lamborghini che in queste ore scalderanno i motori prima del live che vedrà anche la partecipazione di tanti altri artisti. Tra questi, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi e Tiromancino. Lo show, condotto da Federica Panicucci, accompagnerà gli italiani verso la mezzanotte, brindando all'arrivo del 2019 con un pubblico televisivo stimato di diversi milioni di spettatori che si sommeranno ai circa 100mila attesi in piazza, pioggia permettendo.

Decaro: "Bari accogliente e pronta"

Una vetrina importante per la città che in questi giorni ha affinato la macchina organizzativa tra tornelli, chiusure al traffico e piano sicurezza, con la presenza anche di un drone a vigiliare sul live: "Mi fa piacere - ha spiegato il sindaco Decaro - che anche quest'anno a Bari ci sarà un capodanno importante. Per noi è importante ospitare tanti artisti che coprono più generazioni, come quelli che piacciono alle mie figlie ma anche ai più grandi. Per l'occasione abbiamo riaperto il restaurato teatro Piccinni che ospiterà le telecamere di Canale 5 e il backstage. Questa città dimostrerà di essere accogliente e pronta ad ospitare famiglie e ragazzi in tutta sicurezza, grazie anche al lavoro delle forze dell'ordine".

Benji & Fede, Elettra Lamborghini ed Annalisa: "Prontissimi!"

Entusiasti i giovani artisti intervenuti durante la conferenza stampa, ai quali il Comune ha regalato un pumo, simbolo di buon auspicio tipicamente pugliese. Per alcuni di loro sarà un piacevole ritorno in Puglia: "Siamo felici di essere qui - raccontano Benji & Fede - in una regione che amiamo moltissimo. Abbiamo suonato nel 2015 in questa piazza, durante il Capodanno condotto da Gigi D'Alessio e sarà emozionante festeggiare il nuovo anno con questo pubblico". Prima volta, invece, in piazza Libertà, per Elettra Lamborghini, sorpresa quando le hanno detto che ci saranno probabilmente oltre 100mila persone in piazza: "Sono molto curiosa - ha affermato l'artista bolognese -, sarà un capodanno decisamente diverso. Siamo estremamente carichi". Decisamente più esperta dei live a Bari, tra Battiti Live e altri appuntamenti, è Annalisa: "Sarà il mio primo capodanno qui - ha aggiunto - e non vedo l'ora di esibirmi davanti al pubblico pugliese, tra i più calorosi in assoluto". Il concerto comincerà alle 21 ma già dal pomeriggio è atteso un grande afflusso di spettatori. Dopo la mezzanotte il dj set di Max Brigante farà ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B. Si potrà seguire il concerto sia su Canale 5 che, in contemporanea, su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.