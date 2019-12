Luci, colori e suoni dal grande palco: ultimi preparativi per il Capodanno in piazza a Bari

Prove di luce e suoni per il grande palco di piazza Libertà a Bari che domani sera ospiterà il grande concerto di Capodanno, trasmesso in diretta su Canale 5. In queste ore i tecnici stanno ultimando le operazioni di montaggio della struttura che si estende per circa 40 metri da dove Federica Panicucci e numerosi cantanti saluteranno il 2020.

Questo pomeriggio, a Palazzo di Città, il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto gli organizzatori (tra cui i rappresentanti di Mediaset e Gruppo Norba) nonché Francesco Renga e Annalisa, due tra i componenti del cast canoro che vede, tra gli altri, Nek, Raf, Umberto Tozzi e Fabio Rovazzi. Ai due cantanti è stato consegnato un pumo, simbolo barese di buon auspicio: "Non prendete la macchina - ha detto il sindaco Decaro -. Se proprio dovete farlo, ci sono i park&ride e i parcheggi di scambio aperti tutta la notte. Consiglio a tutti di muoversi in anticipo anche per i controlli che ci saranno agli ingressi". L'appuntamento, invece, per chi volesse godersi il concerto a casa è per domani sera su Canale 5, Radio Norba e altre emittenti radiofoniche.