Capodanno di solidarietà, alle piscine comunali il 'pranzo degli abbracci'

Tutti insieme a tavola, per festeggiare in compagnia l'inizio del nuovo anno. Come di consueto, nei giorni di San Silvestro e Capodanno, alle piscine comunali l'appuntamento è con la solidarietà. Anche quest'anno, infatti, sono stati organizzati la cena e il pranzo degli abbracci.

Ad occuparsi dell’allestimento degli spazi, del coordinamento dei volontari e dell’accoglienza degli ospiti è stata l’associazione InConTra, mentre la Ladisa ristorazione ha offerto gratuitamente gli alimenti e le bevande serviti dai volontari agli ospiti. Tra i 'camerieri' in servizio anche il sindaco Decaro: "Buon anno alla nostra grande famiglia della solidarietà barese che non lascia indietro nessuno", ha commentato su Fb il primo cittadino, postando un breve video della manifestazione.