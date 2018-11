"No al parcheggio lì dove c'è il campo da calcio" di Carbonara: Romito annuncia raccolta firme

"Promuoverò una raccolta firme per conservare il campo da calcio" di Carbonara, attualmente in stato di abbandono, il quale potrebbe essere destinato, secondo un'ipotesi valutata da Comune e Municipio IV in un incontro nei giorni scorsi, a parcheggio per i residenti. Ad annunciare l'iniziativa è il consigliere comunale della Lega, Fabio Romito, dichiaratosi completamente contrario all'idea: " L’unico spazio di aggregazione per giovani - spiega in una nota - chiuso per incuria e per mancanza di programmazione (andava messo a norma per le competizioni superiori alla terza categoria) anziché essere oggetto di lavori necessari per la sua riapertura, nelle intenzioni dell’amministrazione potrebbe diventare uno squallido parcheggio. Anziché garantire spazi pubblici di aggregazione, si pensa quindi a cementificare".



"La criminalità e i fenomeni di devianza si combattono anche così, togliendo dalla strada giovani in condizioni di estremo disagio sociale e familiare. Stesso ragionamento vale per Ceglie - aggiunge Romito, citando l'altra ipotesi di un parcheggio da 50 posti vicino alla Necropoli - prima di pensare ai parcheggi occorre rimettere in ordine il centro storico,eliminare le barriere architettoniche, sviluppare aree abbandonate da decenni".