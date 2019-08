Cantieri a Carbonara, sopralluogo di Comune e Municipio: "Risolte criticità su diverse strade"

Una passeggiata per il centro storico di Carbonara, dove sono in corso lavori di manutenzione delle strade interessate da problemi alle basole: stamane l'assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dalla presidente del Municipio IV Grazia Albergo e da alcuni consiglieri municipali, ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sulle lavorazioni già eseguite ed altre in corso d'opera

“Siamo partiti da via Nazario Sauro - ha commentato Giuseppe Galasso - e abbiamo percorso diverse strade interessate negli scorsi giorni da lavorazioni puntuali, necessarie a ripristinare la pavimentazione esistente. Quello che mi preme sottolineare è che si tratta di interventi di manutenzione ordinaria, e dunque relativi a singoli punti delle strade che presentavano criticità quali basole rotte o mobili o sprofondate rispetto al piano di calpestio, e che dette criticità sono state effettivamente risolte, così come sono state ripristinate le fughe tra i mattoni grazie all’impiego di una malta di cemento e sabbia. Purtroppo i responsabili della ditta ci hanno segnalato che non sempre sono stati rispettati i divieti di transito previsti per la durata degli interventi, ma per fortuna non si sono registrati danni. Al termine degli interventi la ditta incaricata ha anche proceduto al lavaggio delle strade interessate per eliminare la polvere accumulata durante le lavorazioni" spiega Galasso.

L'assessore poi aggiunge: "Per poter realizzare interventi di riqualificazione complessiva delle stesse strade, che permettano lo svellimento e il riposizionamento della pavimentazione e il ripristino delle porzioni di strada oggi coperte da fasce di asfalto, dovremo attendere invece progetti dedicati alla manutenzione straordinaria delle strade, nell’ambito dei quali prevedremo anche interventi sui sottoservizi, a cominciare dalla fogna bianca e dalla rete per la distribuzione del gas, che in alcune parti del centro storico di Carbonara sono del tutto assenti. Dopo aver risolto i problemi di allagamento di via Ponte, montato oltre 480 nuove luci a led nel centro storico, rifatto via Ospedale Di Venere, rigenerato piazza Manzoni proseguiamo con gli interventi dedicati a questo importante quartiere ed ex frazione di Bari” conclude Galasso.