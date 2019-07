Piazza Umberto a Carbonara avrà una seconda area giochi. Giostrine e gazebo anche a Loseto

Piazza Umberto a Carbonara sarà dotata di una seconda area giochi dedicata a più piccoli: questa mattina si è svolto un sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente uscente Nicola Acquaviva e dalla nuova presidente Grazia Albergo. Il progetto consentirà di sfruttare l'ombra delle chiome degli alberi per creare uno spazio ludico nella piazza, dotato di una doppia altalena e due giochi a molla da installare dopo la posa della pavimentazione antitrauma.

L'accordo quadro prevederà anche l'installazione di un gazebo in legno, completo di tavolini e sedute, e altre attrezzature ludiche che saranno montati nel parco di Loseto nuova entro fine mese:: “Entro dieci giorni la piazza centrale di Carbonara potrà contare su un’ulteriore area ludica per i bambini del quartiere - ha spiegato Giuseppe Galasso -, mentre per il parco di Loseto dovremo aspettare fine mese per vedere allestito il gazebo che renderà più piacevole la sosta e il tempo libero dei residenti che, fra l’altro, potranno anche beneficiare di un maggior numero di giochi”