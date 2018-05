Lampade a led per l'illuminazione stradale: lavori di sostituzione al via a Carbonara

Interesseranno quasi tutto il quartiere di Carbonara le operazioni di sostituzione di vecchie lampade dell'illuminazione stradale. Gli interventi sono partiti questa mattina da via Pantanelli.

I lavori: risparmio energetico e maggiore visibilità

Si tratta di un vecchio appalto aggiudicato mesi fa, dell’importo complessivo di € 410.000, che prevedeva la sostituzione di 473 vecchi corpi illuminanti secondo un progetto andato in gara con una soluzione tecnologica ormai obsoleta, che non contemplava quindi il montaggio di lampade a risparmio energetico. Attraverso una perizia di variante, pertanto, è stato previsto l’utilizzo di lampade tese a conseguire un efficientamento energetico con la tecnologia a led, con una potenza di 38 watt ciascuno rispetto ai 70 delle vecchie lampade a vapori di sodio. Grazie a questo intervento, la potenza complessiva di tutte le luci sostituite varia da 33.110 watt a 17.974 watt, con un risparmio di 15.136 watt. Ciò comporterà un risparmio notevole che, considerati un tempo medio di accensione giornaliera di 10 ore e un costo dell’energia elettrica pari a 0,229 €/kWh, si può quantificare in oltre 12.500 € in un anno. Attraverso il montaggio dei corpi illuminanti a led sarà raggiunto anche un altro obiettivo fondamentale, rispetto al vecchio progetto: il valore medio dell’illuminazione stradale cambierà da circa 15 lux a 30 lux, con la diffusione di luce bianca che presenta un livello di visibilità maggiore. I lavori prevedono anche la sostituzione di piccoli tratti delle linee elettriche, oltre alla sostituzione integrale di 5 armadi e relativi quadri con nuove strumentazioni, che consentiranno anche il telecontrollo a distanza, in modo da poter controllare il funzionamento e intervenire quanto prima in caso di problemi sulle singole linee elettriche.

Galasso: "Intervento che interessa quasi tutto il quartiere"

"Questo intervento di efficientamento energetico interessa quasi tutto il quartiere di Carbonara con la sostituzione, in più di 75 strade, di corpi illuminanti obsoleti, in molti casi risalenti a 40 o 50 anni fa - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, giunto sul posto con il presidente del Municipio IV Nicola Acquaviva -. Anticipa di pochi giorni, inoltre, la pubblicazione del bando per la fornitura e la sostituzione di 1.000 corpi illuminanti a sospensione nel quartiere Libertà, per cui abbiamo attivato nei mesi scorsi una sperimentazione finalizzata a individuare le caratteristiche migliori da inserire nel bando di gara, pronto quasi certamente a fine mese. Quello avviato oggi risponde a un vecchio progetto, già affidato, che abbiamo dovuto riadattare con una perizia di variante proprio per allinearlo agli standard più recenti di efficientamento energetico, utilizzando anche parte delle risorse derivanti dal ribasso d’asta, e offrire ai cittadini un servizio migliore. Nel giro di tre quattro mesi, Carbonara sarà illuminata da una nuova luce, più gradevole, più economica, più intensa e meglio distribuita sul territorio, in modo da offrire anche una maggiore percezione di sicurezza ai pedoni e per il transito veicolare. A breve saranno eseguiti altri interventi simili in altri quartieri di Bari, tra cui il lungomare tra San Giorgio e Torre a Mare sulla strada detta della Marina".

Le strade interessate dagli interventi

via Venezia, via V. Veneto, via Montello, via Milano, vico I, via Venezia, via Stazione, via Torino, via Bonifacio, via Marconi, via Carducci, vico Randaccio, via Oberdan, via Vela, via Gorizia, via Messina, via Roppo, I traversa via Vela, via Garruba, via Timavo, via Taranto, via Piave, II traversa via Vela, via Montecucco, via Partipilo, via San Giuseppe, via Sardegna, via Verri, vico Oberdan, via Mazzini, via Rucellai, via SS. Rosario, via Baracca, via Padova, via S. Eligio, via Cadorna, via Bologna, via Quaranta, via Piccinni, via Palermo, via Villafranca, vico IV, via Mafalda, via Cavour, via Ognissanti, vico V, via ospedale Di Venere, via Marsala, via Goito, via Chiarini, via Colombo, via Bainsizza, via Firenze, via delle Oche, via Raffaello, via Foggia, via Loquercio, II traversa via Quaranta, via Quarnaro, via Giusti, via Cantore, via Ardigò, via Pascoli, via Bandiera, via Redipuglia, via Randaccio, via Caffiero, via Rucellai, via Gradisca, via Briganti, via Chiarini, via Pantanelli, via Cairoli, via Goldoni, via Genova e via Monetti.