Da Bari a Monopoli, nuovo set per Carlo Verdone: "Atmosfera splendida"

Dopo la prima settimana di riprese a Bari, il set del nuovo film di Carlo Verdone, 'Si vive una volta sola', si sposta a Monopoli. Ad annunciarlo ai fan è lo stesso attore, che con un post sulla sua pagina Fb elogia i suoi attori e anche le location pugliesi: "Ora Monopoli (Puglia). Sono alla seconda settimana di lavorazione - scrive - e l'atmosfera è splendida. Ho degli attori meravigliosi accanto a me che stanno dando il massimo, e i luoghi ci aiutano molto".

Ma Verdone non è il solo personaggio del mondo del cinema a 'frequentare' in questi mesi Bari e la sua provincia. Nelle prossime settimane è attesa anche Sophia Loren, impegnata in alcune riprese del prossimo film girato da Edoardo Ponti. In corso in questi giorni tra il capoluogo, Spinazzola e Pulsano anche le riprese del film 'Spaccapietre', che conta nel cast anche Salvatore Esposito, il Genny Savastano di 'Gomorra'.