'Carta al tesoro' per le vie di Bari Vecchia: in 200 al gioco per imparare il riciclo

Circa 200 cittadini baresi hanno preso parte al grande gioco a premi 'Carta al tesoro', l'iniziativa di Comieco in collaborazione con il Comune di Bari per diffondere la cultura del riciclo di carta e cartone. Nel capoluogo pugliese si è svolta la seconda delle tre tappe nazionali del gioco: in gara 38 squadre con in palio buoni spesa da 1500, 1000 e 500 euro. 'Carta al Tesoro' ha preso il via da piazza del Ferrarese e ha visto i concorrenti percorrere la città vecchia, tra piazza de Ferrarese, la Basilica e altri monumenti. Gli allestimenti del gioco erano realizzati in cartone riciclato.