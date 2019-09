Trenta minuti di... ritardo: ora sfasata sul pannello informativo comunale vicino alla Fiera

L'orologio segna le 13.59 ma in realtà sono le 14.29: mezz'ora di ritardo per l'orologio del pannello delle informazioni municipali del Comune di Bari in via Napoli, all'angolo con via Costa, non lontano dalla Fiera de Levante. A segnalarlo, i consiglieri M5S al Municipio III Giuseppe Catalano e Chiara Riccardi che, lo scorso 3 settembre hanno inviato una richiesta di chiarimenti per risolvere la questione: "Questo è il biglietto da visita della città di Bari che diamo ai visitatori della Fiera del Levante" commenta Catalano.