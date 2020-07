Addio a un altro storico negozio di Bari: chiude la cartoleria Favia, era aperta dal 1876

Se ne va, dopo quasi 150 anni, un altro storico esercizio commerciale della città di Bari: le saracinesche si abbassano definitivamente per la cartoleria Favia, punto vendita che praticamente da sempre accompagnava i baresi lungo via Nicolai e via Andrea da Bari, a due passi da Palazzo Ateneo.

L'attività era stata aperta 144 anni fa, nel lontanissimo 1876. Solo pochi anni prima, per rendere l'idea, l'Italia festeggiava la conquista di Roma a seguito della celebre breccia di Porta Pia. Favia è stata un punto di riferimento per studenti, piccoli e più grandi, ma anche per gli amanti di giocattoli, modellismo e accessori di prestigio per studio e uffici. La cartoleria, dopo aver chiuso per il lockdown legato al covid, non ha più riaperto i battenti.