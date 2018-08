La Casa delle Bambine e dei Bambini compie 18 mesi: "Servizi per bimbi e genitori, oltre 100 famiglie sostenute"

Più di 10.500 presenze, 133 famiglie sostenute, 500 visite mediche gratuite e 20mila beni raccolti. Sono alcuni dei numeri relativi ai primi 18 mesi di attività della 'Casa delle Bambine e dei Bambini'.

Il bilancio è stato presentato ieri in occasione della consegna di 4 'culle di Eugenia' e 4 navette alle famiglie destinatarie del secondo bando dell’Emporio sociale della Casa delle Bambine e dei Bambini, avvenuta alla presenza dell'assessore al Welfare Francesca Bottalico. La culla di Eugenia è il dono di benvenuto offerto alle neomamme dalla Banca Popolare di Bari contenente un kit di beni per la primissima infanzia. Il servizio, inaugurato nel febbraio 2017, ha offerto gratuitamente attività e servizi per le bambine e i bambini di età compresa tra i tre mesi e i 5 anni, le loro famiglie e/o adulti di riferimento.

"Esperienza da far crescere"

“In questi primi diciotto mesi di attività e servizi per la prima infanzia e le famiglie più fragili della nostra città - commenta Francesca Bottalico - abbiamo raggiunto ottimi risultati in termini di partecipazione delle famiglie e delle imprese, piccole e grandi, alle quali va il mio personale ringraziamento, a partire dalla Banca Popolare di Bari che ha creduto e investito in un progetto unico in Italia, sognato e ideato insieme ad operatori e famiglie. Il mio auspicio è che tutti i sostenitori della Casa delle Bambine e dei Bambini scelgano di continuare a supportare questa realtà, che è stata anche scelta dalla Regione come buona prassi da potenziare sul tema del sostegno alla genitorialità, alle nascite e all’accompagnamento di neogenitori e mamme. Sono orgogliosa di questa esperienza che incide concretamente sulla vita quotidiana di tante famiglie e che aiuta le coppie in attesa e i neogenitori a vivere la genitorialità in modo consapevole; affinché la Casa cresca, però, abbiamo ancora bisogno dell’impegno e della partecipazione di tutta la comunità”.

Il sostegno alle famiglie

La CBB è una sperimentazione pubblico-privata, promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e sostenuta dalla Banca Popolare di Bari. Il servizio è gestito in ats dal consorzio fra la cooperativa sociale Elpendù, la cooperativa sociale Progetto Città e l’aps Farina 080 Onlus, con la collaborazione di un’ampia rete cittadina di partner locali. Nella CBB grandi e piccoli possono vivere il proprio tempo libero in modo attivo e autonomo, partecipare a laboratori artistici ed espressivi, iniziative di animazione ed eventi, percorsi di sostegno per neomamme e per la genitorialità e di prevenzione sanitaria con medici specialisti della prima infanzia. Come un’abitazione vera e propria, il centro polifunzionale è diviso in stanze con attività e obiettivi diversi: Emporio e Boutique sociale, stanza del gioco e del riposo “Pluralia”, stanza della genitorialità, stanza del benessere e piazza della solidarietà “Agorà”. Dall’avvio delle attività ad oggi, la CBB, con il servizio di Emporio e Boutique, ha sostenuto 133 famiglie con minori di età inferiore ai 5 anni, selezionate mediante avviso, che hanno beneficiato delle donazioni, ricevendo un totale di 613 spese composte di beni alimentari e di prima necessità. Tra loro 20 famiglie hanno ricevuto anche le prime 24 “culle di Eugenia”, la culla di cartone realizzata sul modello nordeuropeo contenente un kit per la prima infanzia. Sono state effettuate gratuitamente circa 390 visite di prevenzione odontoiatrica, in collaborazione con l’associazione Sophi, e circa 100 visite specialistiche pneumologiche, fisiatriche, oculistiche, grazie al contributo di medici volontari. 40 genitori sono stati inoltre supportati attraverso le consulenze psicologiche. Per quanto concerne la composizione del target dei più piccoli, il 49% è rappresentato da bambini/e di età 3-5 anni, il 24% ha meno di 3 anni, il 27% più di 5 anni.

Le attività

Per quanto riguarda le iniziative e attività realizzate, in circa 385 giorni totali di attività (l’apertura giornaliera del servizio è di tre ore, dal martedì al sabato, più una domenica al mese) sono stati organizzati più di 500 tra laboratori ludico-artistico-creativi, letture animate, incontri sui temi dell’infanzia e della prevenzione. La CBB, inoltre, ha partecipato a diversi eventi cittadini, tra cui “La lezione dei maestri”, “Festival della cultura e della creatività ed. 2017 - ABI”, “Generare culture nonviolente”, “Bari Social Right per i diritti dei bambini e delle bambine”, “Bari Social Summer”, “Bari social Christmas”, “Carmina Burana” e “Bolero” al Teatro Team, “Uova in dono Coop Alleanza 3.0”, presentando inoltre i propri servizi presso la Casa del Welfare in Fiera e nel corso di un Incontro dei soci della Banca Popolare di Bari all’interno della Fiera del Levante.

Ottanta sostenitori tra associazione e aziende

Quanto al coinvolgimento della comunità, sono circa 80 le organizzazioni e aziende che hanno sostenuto economicamente la CBB e le associazioni che hanno offerto beni o attività come corsi e laboratori, più di 90 le famiglie e i cittadini. Finora sono stati raccolti più di 20mila beni tra prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e di prima necessità, arredi, abiti e giochi, oltre a circa 10.000 euro rivenienti da donazioni private che vengono utilizzati per l’approvvigionamento dei beni alimentari e di prima necessità da destinare alle famiglie beneficiarie dell’Emporio. Tra gli enti e le realtà che hanno scelto di supportare i servizi della CBB con donazioni e beni, vi è anche l’Amtab che ha deciso di donare, nel mese di luglio, 4.800 biglietti alle famiglie utenti del centro.

Infine sul versante comunicativo, la CBB ha promosso le proprie attività attraverso il sito web cbb.bari.it, l’app per smartphone e la pagina facebook. Il progetto prevede inoltre un’applicazione per smartphone che per permette alle famiglie di “acquistare” beni, scalando i punti dalla propria tessera, anche presso la rete cittadina dei punti vendita aderenti al progetto. È stato inoltre somministrato un questionario per rilevare la soddisfazione delle famiglie rispetto a diversi parametri da cui emerge un livello di soddisfazione variabile tra 8,7 e 9,9 su una scala da 1 a 10.

Per sostenere il progetto è possibile è possibile effettuare donazioni sul conto corrente dedicato alla Casa delle Bambine IBAN IT 55 Q 0542404014 000001025206 o con carta di credito sul sito popolarebari.it. Si può anche donare beni recandosi direttamente presso il centro, strada Modugno Carbonara 110 n. 4/8, dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 e la prima domenica del mese dalle 10 alle 13.