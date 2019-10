Appartamenti nuovi con il social housing a Santo Spirito: pubblicato il bando, domande fino a dicembre

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, il bando per individuare i soggetti interessati a beneficiare della locazione o della vendita di 64 alloggi di edilizia convenzionata di “Parco Gentile”, realizzati a Santo Spirito, in località Torricella, nell’ambito dell’attuazione del piano di lottizzazione 139.

Il bando, spiega il Comune, "è finalizzato alla formazione di un elenco di soggetti interessati alla locazione per un periodo non inferiore a 16 anni (7 alloggi), con diritto di prelazione in favore del locatario fino alla scadenza del contratto di locazione; di un elenco di soggetti interessati alla locazione per un periodo non inferiore a 8 anni con patto di futura vendita (20 alloggi); di un elenco di soggetti interessati all’acquisto di alloggi edilizia residenziale convenzionata di proprietà privata, su porzione di complesso immobiliare (37 alloggi)".

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti previsti, potranno partecipare inoltrando i moduli della domanda entro le ore 12 del 16 dicembre 2019 tramite raccomandata a/r al Comune di Bari o a mano allo Sportello Agenzia per la Casa - ripartizione Patrimonio - Viale Archimede n. 41/A - Bari. Alla data di scadenza del bando il Comune provvederà all’istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità, e stilerà le graduatorie delle candidature ammissibili per ciascuna delle modalità di assegnazione individuate. Le graduatorie stilate dal Comune saranno successivamente trasmesse al soggetto attuatore e alla Regione Puglia. Gli alloggi saranno progressivamente proposti dal soggetto attuatore ai candidati secondo l’ordine assegnato nelle graduatorie, affinché possano scegliere l’alloggio più adeguato tra quelli disponibili.