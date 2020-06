Case popolari di San Girolamo nel degrado in attesa delle nuove palazzine: "Interventi al più presto"

Incontro in Prefettura a Bari, questa mattina, sulla vicenda delle case popolari del quartiere San Girolamo, edifici che necessitano un immediato intervento di ristrutturazione, anche per via dei ritardi della realizzazione delle nuove palazzine, attualmente bloccata.

L’assessore regionale alle Politiche Abitative Alfonso Pisicchio, la dirigente regionale dell’ufficio Politiche Abitative Luigia Brizzi e l’amministratore unico di Arca Puglia Centrale Giuseppe Zichella hanno incontrato questa mattina il prefetto di Bari Antonella Bellomo : “Al prefetto, che ringraziamo per la disponibilità e attenzione dimostrata - spiega Pisicchio - abbiamo illustrato i primi interventi immediati per risolvere le criticità degli alloggi. Si tratta di lavori di somma urgenza, pari a circa 500mila euro, già avviati nelle scorse ore per tamponare le emergenze. Si stanno anche individuando ulteriori risorse che ci permetteranno una manutenzione complessiva di tutti gli alloggi. Inoltre l’Arca si è anche impegnata ad individuare con un’apposita gara un soggetto per la manutenzione ordinaria solo delle palazzine popolari di San Girolamo".

"Questi interventi sono necessari a causa dei ritardi, ormai intollerabili, del progetto di riqualificazione che avrebbe consentito la demolizione e ricostruzione delle palazzine. Di conseguenza Arca Puglia Centrale ha annunciato per la prossima settimana la rescissione del contratto in danno dell’impresa aggiudicataria per gravi inadempienze e l’avvio di una nuova gara. I cui tempi tecnici ci impongono quindi, nelle more dell’espletamento dell’iter, la necessità di dare subito una risposta agli inquilini provvedendo ad opere di risanamento sull’attuale patrimonio immobiliare. Non possiamo assolutamente permettere che questa situazione di degrado continui senza soluzione. E siamo convinti che il costante dialogo con la Prefettura sia funzionale in tal senso”.

Tra le novità anche l'istituzione di un tavolo di lavoro composto da Regione Puglia, Arca e Prefettura per la vendita degli alloggi di edilizia agevolata (Legge Gozzini) a militari e forze dell’ordine, così come previsto dalle indicazioni del Ministero della Difesa. “Questo lavoro di analisi – spiega Pisicchio – servirà poi al soggetto attuatore, Arca, per la collocazione sul mercato di tali unità immobiliari”.

(Foto Vivere a San Girolamo e Fesca Bari Fb)