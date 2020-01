Case popolari di Sant'Anna in dirittura d'arrivo, lavori quasi conclusi. Il Comune: "A breve la graduatoria definitiva Erp"

Prosegue il percorso burocratico per la consegna di 123 unità abitative di edilizia residenziale pubblica in corso di realizzazione nel quartiere Sant'Anna di Bari: stamane gli assessori comunali al Patrimonio, Vito Lacoppola, e ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere: "Dopo le verifiche dello stato dei luoghi e diverse riunioni operative - dice Lacoppola - finalmente procediamo al completamento dei lavori sulla viabilità ed, in particolare, di impianto pubblica illuminazione e a seguire dei lavori stradali (asfalto, marciapiede, tombini fogna bianca)".

"Oramai - prosegue Lacoppola - la pubblicazione della graduatoria definitiva Erp relativa al bando 2018 e' imminente e nel giro di un paio di mesi, salvo ulteriori intoppi, contiamo di consegnare gli immobili dando una prima e concreta risposta all emergenza abitativa che affligge la nostra comunità barese". Intanto prosegue anche il cammino per la consegna di altre case popolari, ovvero gli 8 alloggi in corso di completamento a San Marcello: "Mancano solo gli ultimi collaudi sugli impianti idrici e fognari" afferma l'assessore al Patrimonio.