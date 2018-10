Castellana Grotte, il palazzo municipale si tinge di rosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Per sostenere la campagna nazionale Nastro Rosa promossa dall’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, il Palazzo Municipale di Castellana Grotte si è illuminato di rosa nella notte tra il 30 settembre ed il primo ottobre per l’avvio del mese della ricerca che si svolge per tutto ottobre. L’Amministrazione Comunale ha aderito alla “Campagna nastro rosa ottobre 2018” promossa da ANCI e AIRC, iniziativa in favore della divulgazione e della ricerca. L’ANCI da oltre 50 anni supporta la migliore ricerca scientifica in Italia per rendere il cancro una malattia sempre più curabile e informa dei progressi della ricerca e dell'importanza di adottare corretti stili di vita per ridurre il rischio di tumore. Nel mese di ottobre, dedicato in tutto il mondo la prevenzione del tumore al seno, ANCI sostiene la campagna di sensibilizzazione AIRC. Il tumore al seno colpisce 50.000 donne ogni anno. Ogni giorno viene diagnosticato a circa 135 donne in Italia che iniziano, dopo la diagnosi, un percorso di cura e di coraggio. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portandolo 87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo AIRC, in occasione della campagna nastro rosa, invita tutti a non fermarsi e a sostenere il lavoro dei ricercatori: un traguardo fondamentale al quale ANCI vuole dare il suo contributo partecipando all'evento di sensibilizzazione nazionale. La proposta dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e dell'Associazione Nazionale Comuni italiani, giunge al secondo anno ed è associato all’iniziativa di carattere internazionale denominata “Breast cancer awareness month” che nel 2017 ha raccolto l’adesione di migliaia di località in tutto il mondo e di centinaia di città in Italia, con l’accensione di monumenti quali il Campidoglio o Duomo di Milano, fino alle sedi dei municipi di moltissimi Comuni. L’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte ha individuato il Palazzo Municipale quale edificio da illuminare, facendone un elemento simbolico di rinascita e centralità da recuperare, perfettamente in linea con i principi dell’iniziativa.