Catturati altri due cinghiali, lotta senza sosta al quartiere San Paolo: presi in tutto già 106 esemplari

Prosegue senza sosta la lotta ai cinghiali presenti nel parco di Lama Balice e dintorni, nel quartiere San Paolo, che spesso escono dall'area protetta per cercare cibo nelle strade del rione: in questi giorni sono stati catturati due esemplari, portando a 106 la quota complessiva di animali presi e spostati dal parco.

A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro su Facebook: "Questo risultato è stato resto possibile - dice grazie al lavoro costante e quotidiano del Comune di Bari, del dipartimento di Biologia dell'università degli studi di Bari e della Regione Puglia. Anche se ci sono periodi in cui sembra che le operazioni si siano fermate, noi continuiamo a lavorare, per arginare il più possibile questo fenomeno, che altrimenti avrebbe portato a una vera e propria invasione, come purtroppo altrove è successo".

La presenza, ancor attiva, dei cinghiali, ha indotto nei giorni scorsi il Comune ad adattare alcune regole della raccolta differenziata porta a porta alla zona Parco dei Principi, dove il servizio è stato avviato da poco.