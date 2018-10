Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in passerella: la sfilata in abito matrimoniale chiude 'Promessi Sposi'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sfilano in abito da matrimonio, ma solo per un evento. È infatti la stessa modella, sorella di Belen, a confermare a margine del maxi evento finale di 'Promessi sposi' che il suo lui ha dichiarato di non volerla sposare. Eppure i due, reduci dall'esperienza del Grande Fratello Vip, si sono comunque messi in gioco per la rassegna dedicata al mondo del matrimonio, organizzata per quattro giorni alla Fiera del Levante di Bari.

E ieri hanno sfilato insieme a un parterre di altri vip: Simone Susinna (Isola dei Famosi), Valerio Logrieco (Grande Fratello), Gianluca Di Sotto e Akash Kusmar (Ballando con le stelle), che hanno indossato abiti realizzati da Andrea Versali e Petrelli Uomo. Non solo personaggi famosi: la passerella realizzata all'interno del padiglione espositivo aveva ospitato sabato pomeriggio anche una particolare sfida tra future spose, con grandi premi per le vincitrici.

Gallery