Nuova luce per piazza Vittorio Emanuele a Ceglie: installate 28 lampade a led. Lavori anche a Carbonara

Sono terminati i lavori per la sostituzione delle vecchie lampade di piazza Vittorio Emanuele a Ceglie del Campo, nel Municipio IV di Bari. Gli operai hanno completato l'installazione di 28 corpi illuminanti a led più efficienti e a basso consumo che rientrano nell’appalto da un milione di euro per ogni Municipio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Stiamo rinnovando un po’ per volta gli impianti di illuminazione in tutti i quartieri di Bari - ha commentato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. In questa fase stiamo portando a termine la sostituzione dei punti luce nel centro storico di Carbonara. Nell’ambito dello stesso appalto siamo già riusciti a rinnovare anche la pubblica illuminazione delle armature a parete dei centri storici di Carbonara, Ceglie del Campo e Loseto. Con questo intervento la piazza storica di Ceglie viene pienamente valorizzata e resa più sicura, anche nelle ore serali, grazie ad una luce decisamente più intensa e diffusa. Sono stati invece ordinati i nuovi corpi illuminanti per tutta piazza Umberto I a Carbonara, con previsione di consegna e montaggi nel mese di settembre, mentre per piazza Santa Maria del Campo a Ceglie e per le piazze Vittorio Emanuele III e De Ruggero a Loseto prevediamo la consegna delle forniture e il montaggio entro la fine del mese di luglio”.