La comunità ortodossa a Bari celebra San Nicola Taumaturgo: "Rapporti con la Chiesa cattolica sempre più forti"

La comunità ortodossa si ritrova a Bari per celebrare San Nicola Taumaturgo. Oltre 600 pellegrini sono arrivati in questi giorni dalla Russia per partecipare alle celebrazioni religiose che si sono tenute ieri e oggi.



"L'augurio - ha detto il metropolita di Volokolamsk Hilarion, presidente del dipartimento per le Relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, le cui dichiarazioni sono riportate dall'AdnKronos - è che i rapporti tra il popolo russo e quello pugliese, e italiano più in generale, e tra le due Chiese, quella ortodossa e quella cattolica, siano sempre più forti grazie alle preghiere di San Nicola taumaturgo". "Ogni anno - ha detto il metropolita russo come riferisce il Sir - vengono da Russia, Bielorussia, Ucraina e da tutti gli angoli d'Italia per pregare sulla tomba di san Nicola. E in questo ritroviamo il segno del santo, fondamentale per il dialogo tra i popoli e per il dialogo ecumenico".