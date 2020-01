Capodanno solidale a Bari con Cena e Pranzo degli Abbracci: centinaia di pasti serviti ai più sfortunati

Generosità e divertimento per trascorrere un Capodanno insieme: un doppio appuntamento solidale per la dodicesima edizione di Cena e Pranzo degli Abbracci, evento giunto alla dodicesima edizione e organizzato dall’associazione di volontariato In.Con.Tra. con la promozione in rete di Assessorato al Welfare, Ladisa Ristorazione e Amtab.

Più di 200 senza tetto sono stati ospiti dei volontari nella sala allestita al San Paolo, nell'ex scuola media 'Azzarita' di via Barisano da Trani. Menu speciale, canti e balli, ma anche il saluto del sindaco Antonio Decaro che quest'oggi, ha pranzato con i partecipanti.