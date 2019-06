Quindicimila nuove piantumazioni in cinque anni, il bilancio degli alberi in città: "Più 10% del verde dal 2014"

Quindicimila nuove piantumazioni in città in cinque anni e un 10,8% di metri quadri di verde aumentati dal 2014: è il bilancio sullo stato di consistenza e manutenzione del patrimonio arboreo della città di Bari, nel documento a cura dei tecnici del settore Giardini, illustrato in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Ad oggi la dotazione di verde urbano cittadina ammonta a una superficie complessiva di 2.794.793 mq su cui insistono 27.217 alberi (fonte ISTAT 2018, anno di riferimento 2017), due dei quali censiti come monumentali. A questa superficie si aggiungono le nuove superfici a verde e gli alberi piantati fino a marzo 2019, oltre ai 2.277.324 mq relativi all’area naturale protetta del parco di Lama Balice (per la parte di competenza del Comune di Bari). Quanto alle specie presenti, il patrimonio comunale ne conta circa 280, con una netta prevalenza di pinus halepensis, pinus pinea e quercus ilex.Secondo i dati ufficiali dell’ISTAT (disponibili fino al 2017), dall’inizio del mandato del sindaco Decaro nel 2014 i metri quadri di verde urbano sono aumentati del 10,8%, dato cui si aggiungono diverse realizzazioni più recenti, tra le quali ad esempio il giardino di via Tridente (oltre 9.000 mq), il giardino realizzato nell’ambito del PIRP di Japigia (tra via Suglia e via Toscanini per 18.000 mq.), la nuova area a verde di via Donadonisi (oltre 2.000 mq), il nuovo giardino di via Ricchioni (circa 2.400 mq) e, ancora, la riqualificazione del lungomare di San Girolamo e del giardino di via Carrante. Prendendo come riferimento marzo 2019, aggiornando il dato ISTAT pubblicato nel 2018 e riferito al 2017, il numero di alberi presenti sul suolo comunale ammonta a 28.750 esemplari. Infine, riguardo all'obbligo per i Comuni di piantare un albero per ogni neonato, a fronte dei 10.486 bambini nati tra luglio 2014 e febbraio 2019, il rapporto tra alberi perenni e arbusti messi a dimora e nuovi nati è pari a 1,50.