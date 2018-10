Il censimento diventa permanente: Bari tra i Comuni campione

Non più rilevazioni decennali ma annuali, fatte non su tutta la popolazione ma soltanto su un campione di famiglie. Il censimento cambia e diventa 'permanente'. La nuova strategia censuaria è stata oggi al centro, oggi in Prefettura a Bari, di un seminario rivolto ai Sindaci e agli amministratori comunali dell’Area metropolitana di Bari, agli Enti del Sistan, al mondo accademico e agli utilizzatori della statistica ufficiale.

L’evento, organizzato dalla Prefettura Utg di Bari e dall’ISTAT sede territoriale per le Marche, l’Abruzzo e la Puglia, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Prefetto di Bari Marilisa Magno, dell’Assessore con delega ai Servizi Demografici e Statistici del Comune di Bari, Angelo Tomasicchio e del Direttore della sede territoriale Istat per le Marche, l’Abruzzo e la Puglia, Angela Digrandi.

Il nuovo sistema, che entrerà in funzione il prossimo 7 ottobre, prevede una prima fase di avvio della durata quattro anni (2018-2020) in cui solo una parte dei Comuni parteciperà ogni anno alle operazioni di censimento, tra cui il Comune di Bari, selezionato tra quelli campione. La restante parte dei Comuni sarà chiamata in causa una sola volta nell’arco dei quattro anni. Entro il 2021 tutti i Comuni saranno coinvolti nelle operazioni censuarie. "I dati ottenuti - è stato spiegato - saranno di tipo censuario, riferiti all’intera popolazione, che integrati con i dati di altre fonti amministrative, debitamente validati, genereranno un costante aggiornamento dei registri statisti che implementerà il sistema degli archivi dell'Istat, costituendo così un pieno supporto alle politiche territoriali dei comuni".