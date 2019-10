VIDEO | Laboratori, strumenti all'avanguardia e spazi aperti per eventi: nasce il Centro regionale del mare dell'Arpa

350 metri quadrati di spazi interni divisi su due piani per ospitare uffici e laboratori. E nelle giornate di sereno, anche il secondo piano all’aperto dedicato agli eventi, più un terrazzino da cui godere dell’azzurro abbraccio del mare. Non poteva nascere in un posto diverso il Centro regionale del mare, spazio aggregatore sul territorio pugliese delle attività dell’Arpa Puglia. L'inaugurazione ufficiale è prevista il 7 ottobre, ma con la telecamera di BariToday siamo andati a scoprire come è strutturato il centro di ricerca all'avanguardia sorto all'interno della vecchia Stazione del Mare, rimasta abbandonata per anni con la fine del progetto del trenino del porto.