Checco Zalone al Festival di Sanremo? L'artista smentisce: "Sarò in Kenya per girare il prossimo film"

Checco Zalone superospite al Festival di Sanremo 2019? Il popolare attore comico barese smentisce i rumors che lo vorrebbero sul palcoscenico della settimana più importante della tv e della musica italiana, davanti a milioni di telespettatori su RaiUno. Zalone è intervenuto durante il programma di Rai Radio2 'I Lunatici', spiegando perchè difficilmente potrà essere ospite di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele nella città dei Fiori: "Io superospite? Sono balle - dice Luca Medici - Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo. E poi sarò in Kenya, come faccio a tornare?"

A breve le riprese de 'L'Amico di scorta' con Checco Zalone

Zalone, infatti, dovrebbe cominciare a breve le riprese della nuova pellicola 'L'amico di scorta', in uscita, secondo le previsioni, proprio quest'anno: "Sto per partire per il Kenya - ha aggiunto - girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire". Luca Medici, infatti, esordirà dietro la macchina da presa, nel suo primo lavoro dopo la 'separazione' con l'amico regista Gennaro Nunziante. La pellicola tratterà delle vicende di un comico napoletano minacciato da un boss malavitoso. La storia prevede che l'attore sarà affiancato da un carabiniere come scorta. Il militare sarà sollevato dall'incarico ma resterà amico del protagonista.