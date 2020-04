L'immunità di gregge secondo Checco Zalone: dal terrazzo una nuova canzone nei giorni della quarantena

La quarantena? La fase 2? Nulla di tutto ciò. Ai tempi della pandemia di covid-19 Checco Zalone attende 'L'immunità di gregge': è proprio al concetto, spesso evocato da virologi e scienziati, capace di stoppare l'epidemia, il comico pugliese dedica una nuova canzone in cui ironizza un po' sulla distanza sociale e le limitazioni per evitare il contagio. E così da un terrazzo Zalone, in una versione che ricorda Domenico Modugno, canta per una signora mentre stende i panni. Un nuovo successo già diventato virale sui social.