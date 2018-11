"Non affittiamo a extracomunitari e persone del Sud": l'odissea dello chef barese per trovare casa a Milano

"Non affittiamo casa a estracomunitari e gente del sud". E quello che si è sentito rispondere Fabio De Pinto, chef 27enne barese alla richiesta di affitto di un monolocale a Milano.

Un messaggio che all'inizio non lo aveva eccessivamente infastidito, ma che poi ha deciso di denunciare pubblicamente sui gruppi Facebook di vendita e affitto di appartamenti. Ricevendo poi decine di messaggi si sostegno da parte da tutta Italia, compresi naturalmente le tante persone del Sud emigrate in cerca di fortuna e poi ritrovasi a fronteggiare questi piccoli episodi di razzismo.

"Ho ritenuto fosse giusto denunciare questa persona su tutti i gruppi di affitti di Milano, in cui ci sono 300mila persone - scrive su Facebook - perché ad ogni modo c'è qualcuno dietro lo schermo che si è divertito e si diverte a ledere la sensibilità di persone che sono in cerca di 'sogni' fuori casa come me". La storia raccontata anche nell'articolo di MilanoToday.