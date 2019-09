Chiude un altro negozio storico della città: da ottobre saracinesche abbassate per Lorusso

Bari perde un altro simbolo del commercio: dal prossimo12 ottobre, infatti, chiuderà lo storico negozio Lorusso Umberto di via Dieta di Bari, nel quartiere Madonnella del capoluogo, punto di riferimento per oltre 100 anni dei prodotti per la decorazione della casa e della tavola, tramandato di generazione in generazione. La notizia è riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno ma già sulla pagina Facebook dell'attività, da alcuni giorni, è possibile rendersi conto della chiusura con l'annuncio di una vendita straordinaria per cessazione.