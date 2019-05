Ciak si gira nell'Umbertino, al via le riprese del nuovo film di Carlo Verdone

Al via, nel quartiere Umbertino, le riprese del nuovo film di Carlo Verdone 'Si vive una volta sola': in piazza Eroi del Mare hanno trovato posto i camion della produzione. Le riprese dureranno in città fino al prossimo 31 maggio e riguarderanno anche Poggiofranco. Nell'Umbertino i residenti sono contenti ma chiedono di alleviare i disagi per la riduzione momentanea dei parcheggi, problemi che, spiega Mauro Gargano del locale comitato di cittadini, "avrebbero dovuto essere scongiurati o limitati, in ossequio a ineludibuli principi di equità e civiltà, con appositi provvedimenti compensativi".