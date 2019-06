VIDEO | Francesco Rutigliano è il ciclista urbano più virtuoso: "Abbiamo una città da godere sulle due ruote"

Si è piazzato al primo posto della classifica di percorrenza nonostante i suoi 60 anni di età e una concorrenza molto ardita. Ha voluto perciò premiarlo in una cerimonia ufficiale a Palazzo di città, il sindaco Antonio Decaro. È Francesco Rutigliano il ciclista più virtuoso del progetto Muvt: con la sua bici acquistata grazie all'incentivo comunale ha percorso in un mese (dal maggio a giugno) 1188 chilometri per le strade della città, ottenendo così - oltre al rimborso chilometrico previsto da Pin Bike - anche un extrabonus di 50 euro, come previsto dal bando, riservato ai dieci cittadini più virtuosi. Dal primo cittadino ha invece ricevuto due speciali campanelli con i simboli della città. Ci siamo fatti raccontare com'è pedalare a Bari.