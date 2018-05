Prelibatezze di stagione e delizie di Puglia: in piazza del Ferrarese il 'Ciliegia day' di Coldiretti

Prelibatezze della terra e delizio dell'oro rosso di Puglia per eccellenza: in tanti hanno preso parte, questa mattina, all'appuntamento con Campagna Amica per il 'Ciliegia day' , organizzato dalla Coldiretti in piazza del Ferrarese. Numerosi stand hanno offerto la possibilità di acquistare le migliori produzioni sul mercato, fiore all'occhiello della ricchezza agricola pugliese. Tra gli stand, non solo ceste e cassette del frutto prelibato di maggio, ma anche altre tipicità, dai cardoncelli agli ortaggi di stagione provenienti da tutto il Tacco dello Stivale. La manifestazione ha visto il patrocinio del Municipio I: "E' il primo Ciliegia day che si fa qui a Bari - spiega la presidente municipale, Micaela Paparella - visto che solitamente è una manifestazione svolta in provincia. il riscontro è estremamente positivo con tanti cittadini in fila ad acquistare un patrimonio della nostra agricoltura".