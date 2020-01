Pavimenti dissestati, incuria e "loculi in alto impossibili da raggiungere": degrado nel cimitero di Carbonara

Pavimentazione dissestata, "mancanza di scale per poter raggiungere i loculi posti più in alto" e "l'incuria in cui versa la cappella cimiteriale": è quanto hanno ravvisato, nel cimitero di Carbonara a Bari, gli esponenti locali della Lega che hanno effettuato un sopralluogo nell'area.

A visitare la necropoli, per verificare lo stato dei luoghi, il vicepresidente del Consiglio comunale, Fabio Romito e il coordinatore regionale dei giovani Lega Marco Volpe, assieme alla consigliera del IV Municipio Mariella Abbinante, al Coordinatore della Lega nel IV Municipio Rocco Milella e a Stefano Diana, "E' ormai improcrastinabile - sostiene Fabio Romito - la programmazione di una serie di interventi necessari per ridare dignità e decoro al cimitero di carbonara, nel rispetto dei cittadini e delle famiglie dei defunti".