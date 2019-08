VIDEO | La passeggiata mattutina della 'famiglia' di cinghiali: nuovi avvistamenti al San Paolo

Scorrazzavano all'alba alla ricerca, probabilmente, di cibo, come accade puntualmente da tempo: proseguono gli avvistamenti di cinghiali nel quartiere periferico della città di Bari, come documentato dal filmato postato sulla pagina Facebook dell'associazione 'La voce del San Paolo'. Il gruppo di 7 esemplari, composto da animali di varie età. è stato notato da alcuni residenti mentre passeggiava su un terreno adiacente alle palazzine della Nuova San Paolo. Tutto questo nonostante l'impegno quotidiano per le catture avviato dal Comune in collaborazione con altri enti coinvolti nell'azione per limitare la presenza dei cinghiali nella zona.