La civetta Edvige torna a casa: restituito l'addobbo rubato dal Policlinico di Bari

La civetta Edvige torna a casa, per la precisione nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari da cui era stata rubata negli scorsi giorni, creando un vero polverone social.

A dare la bella notizia è l'Apleti onlus, l'associazione che aveva fatto installare l'addobbo dell'universo di Harry Potter per i piccoli pazienti del reparto. E lo fanno con un messaggio social naturalmente ispirato alla storia del maghetto:

Sarà stata la paura di una prigionia ad Azkaban? O il bacio del DISSENATORE?

Fatto sta che mentre Dobby girava in lungo e in largo per cercarla, assieme all’ORDINE DELLA Fenice... EDVIGE è stata ritrovata vicino la clinica... In un sacchetto!!!! 😊😊😊😊

Senza IMPERIO, senza CRUCIO , senza SEMPUM SEMPRA e soprattutto senza AVADAKEDAVRA , questa mattina, la nostra amata EDVIGE è tornata a casa!!!!!!!

Il Silente primario dott. Nicola Santoro, intervistato dalla GAZZETTA DEL PROFETA ha dichiarato: "Grande notizia. ritrovata la civetta scomparsa!!!!Grazie ad un blitz congiunto delle forze dell’ordine magiche e Babbane la civetta è ritornata senza pagamento di alcun riscatto".

Le condizioni generali sono discrete ma restiamo in aggiornamento per il prossimo bollettino medico.....Grazie alle dott. sse Muggeo e Daniele.

Ma soprattutto grazie a Tutti voi che vi siete stretti intorno a noi... Alle nostre famiglie e alle nostre bambine e ai nostri bambini ❤️