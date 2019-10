I Clubs Rotary e Rotaract presentano il loro service al Grand Hotel La Chiusa di Chietri in occasione della Giornata mondiale della polio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è tenuta ieri sera al Grand Hotel La Chiusa di Chietri, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, la presentazione del service, compartecipato dal Rotary e dal Rotaract, con lo scopo di contribuire alla eradicazione della poliomielite nel Mondo. Alla tavola rotonda hanno preso parte i Presidenti dei Rotary Club Putignano, Monopoli e Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle, nonché Davide Giorgio Presidente del Rotaract Club Putignano e Paolo Iannone Presidente del Rotaract Club Bari Agorà. Nel corso della conferenza di presentazione del service “End Polio Now”, il PDG Luca Gallo ha ripercosso l’excursus storico e l’impegno annuale del Rotary nel radunare il Mondo intorno alla causa volta a eradicare la malattia per sempre. Successivamente, i Presidenti dei Rotaract Club Putignano e Bari Agorà hanno illustrato il loro progetto finalizzato alla raccolta fondi mediante vendita di oggettistica elettronica per contribuire alla causa.

Gallery