Dossier qualità della vita di Italia Oggi 2018, Bari perde sette posizioni: è al 103esimo posto

Sette piazze in meno, dalla 96° alla 103°: Bari si posiziona nelle retrovie della classifica della qualità della vita secondo la ricerca 2018 del quotidiano Italia Oggi. Il dossier, giunto alla 20esima edizione, è stato redatto in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e uscirà lunedì nelle edicole. La classifica si basa su diversi parametri, tra cui affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita. Il risultato del capoluogo pugliese è in linea con quello davvero poco lusinghiero di altre metropoli del Sud come Napoli e Palermo, classificatesi rispettivamente 108esima e 106esima. In vetta alla classifica c'è Bolzano, seguita da Trento e Belluno. In coda Vibo Valentia.