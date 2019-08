Scatta l'esodo per agosto, week-end da bollino nero per il traffico: mattinata di code in tangenziale

Lunghe code in uscita dalla città, veicoli che procedono a passo d'uomo: la fuga verso il mare di tante famiglie baresi ha provocato non pochi disagi alla circolazione sulla SS16 in mattinata. La situazione del traffico, monitorata da diverse associazioni come i Rangers D'Italia, conferma che sarà un week-end da bollino nero sulle strade.

In molti con l'inizio di agosto sono partiti per le ferie o hanno scelto di fare un week-end fuori porta, creando così lunghe code anche in assenza di incidenti particolarmente rilevanti, come mostrato dalle foto. Una situazione che andrà a ripetersi molto probabilmente anche nella mattinata di domani.