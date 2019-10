Giornate Fai d'autunno, a Bari lunghe code per visitare la Caserma Bergia

Si concludono oggi le 'Giornate Fai d'autunno', il week-end organizzato dal Fondo Ambiente Italiano per far conoscere alla cittadinanza tanti monumenti - e non - sul territorio. Anche a Bari una ricca lista di location accessibili gratuitamente e con tour guidati dei volontari Fai, tra cui la Caserma Bergia sul lungomare, che ospita il Comando provinciale dei Carabinieri di Bari.

Un luogo che ha colpito l'attezione di residenti e turisti, viste le lunghe file alla scoperta di un luogo storico del capoluogo, con all'interno tanti cimeli legati al Corpo.