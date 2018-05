'Diversity Celebration' con Ikea e il Comune: concorso per chi si unirà civolmente

Un concorso dedicato a chi intende sottoscrivere un'unione civile, con la possibilità di vincere un banchetto di nozze per 100 persone all'interno del ristorante dell'Ikea di Bari, un viaggio nei Paesi Scandinavi e un buono del valore di 500 euro da utilizzare in uno dei punti vendita della multinazionale svedese. E' il fulcro dell'iniziativa 'Diversity Celebration', promosso da Ikea con il patrocinio del Comune di Bari, destinato a tutte le coppie residenti in Puglia. Sarò possibile presentare domanda di partecipazione fino al 25 maggio: il concorso terminerà con la costituzione dell’unione civile da celebrare entro il mese di agosto.

"Promuovere culture inclusive e pari opportunità"

“L'iniziativa promossa dall’Ikea e sostenuta dall’amministrazione e dall’assessorato al Welfare - ha dichiarato Francesca Bottalico - si inserisce nel percorso che da anni stiamo portando avanti sui temi delle pari opportunità e della promozione di culture non violente, non discriminatorie ma inclusive e capaci di valorizzare le differenze. Non è un caso che la presentazione di questa iniziativa avvenga oggi, a pochi giorni dalla giornata mondiale contro l’omofobia che vedrà impegnati l'assessorato e la rete delle realtà associative e dei centri sociali nel promuovere iniziative rivolte a tutta la città. “Voglio ringraziare l’Ikea - ha proseguito Rosa Perrucci del comitato Puglia Pride - perché dimostra una sensibilità rispetto alle coppie omosessuali che non possiamo ancora dare per scontata. La collaborazione con l’Ikea è attiva da l’anno scorso, in occasione del Pride che si è svolto a Bari, e già da allora pensavamo di poter portare avanti iniziative come questa. Iniziative che sono molto utili soprattutto per raggiungere target che spesso le associazioni attiviste non raggiungono e che incidono sulla percezione dei cittadini. Per noi è importante che un soggetto come Ikea possa aiutarci in questa battaglia culturale. Sono inoltre contenta che questa iniziativa si presenti oggi, perché l’11 maggio di due anni fa fu approvata la legge Cirinnà, che ha finalmente riconosciuto il diritto dell’unione civile per le coppie dello stesso sesso”.