I collage di due architetti baresi per aiutare lo Spallanzani: "Regalati a chi dona fondi per l'istituto"

Ci sono anche due architetti baresi tra coloro che hanno risposto positivamente alla 'Call for Architects' lanciata per aiutare l'Istituto nazionale malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. Uno presidio che è stato protagonista nella lotta al Covid-19 in Italia e che l'agenzia di comunicazione 'A. Gogò communication' ha voluto aiutare.

Come? Chiamando a raccolta architetti da tutta Italia, chiedendo loro di regalare le loro opere (Collages, schizzi, Illustrazioni in formato e tecnica libera) a chi avesse effettuato una donazione di almeno 200 euro all'Iban dell'istituto (IT 75 A 02008 05140 000400005240). Tra questi ci sono due baresi, il 30enne Davide Bertugno e il 56enne Carmelo Baglivo, ormai romano di adozione.

Le opere donate

Il primo ha donato il collage digitale 'Innesto in laterizio, Terme di Caracalla + Louis Kahn', realizzato con l'interior designer Giulia Perna, originaria di Sermoneta, in provincia di Latina. Un'originale composizione che vede fondersi fotografia e arte, con gruppi umani ripresi da dipinti famosi, come le petit déjeuner sur l'herbe' di Monet.

Baglivo, invece, ha messo a disposizione il collage intitolato 'Sezione piranesiana con innesto rosso', dove è il gioco della prospettiva a catturare l'occhio, così come la preponderanza del colore rosso nella figura centrale.

Le bio dei realizzatori

CARMELO BAGLIVO www.baglivonegrini.it / www.ianplus.it / https://www.facebook.com/carmelo.baglivo.5 / https://www.instagram.com/carmelo_baglivo/

Carmelo Baglivo (1964) Carmelo Baglivo, architetto, laureato a Roma, ha collaborato con lo studio Dudler a Berlino nel 1994 e con lo studio Fuksas (Roma e Parigi) dal 1994 al 1998; nel 1998 è tra i fondatori dello studio di architettura IaN+ e nel 2015 dello studio BAN.

DAVIDE BERTUGNO

Nato a Bari nel 1990, consegue nel 2014 la laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico di Bari con 110/110 cum laude, lavorando alla tesi sperimentale “Bari Porte Urbane II”. Ha lavorato per (dp)ªSTUDIO e FèRiMa a Bari, per stARTT e A.B.D.R. Architetti Associati a Roma, unendo all’attività professionale la continua partecipazione a concorsi internazionali di idee e alla ricerca nel campo fotografico. Nel 2017 il suo progetto di interni “Trani Rent Rooms” viene selezionato tra i “Best Projects” dalla piattaforma Archilovers. Nel 2018 insieme ad altri sei colleghi fonda il collettivo barese di architettura “Iosa” con il quale partecipa a concorsi di idee e all’allestimento di mostre temporanee. “Iosa” nel 2019 viene selezionato fra i dieci migliori studi di architettura italiani under 35 dall’organizzazione NIB-New Italian Blood.

GIULIA PERNA

Giulia Perna interior designer originaria di Sermoneta (LT), nata a Latina il 05/04/1995. Ha continuato gli studi presso lo IED di Roma dove si è laureata nel 2017 in Interior Design, nello stesso anno si iscrive alla facoltà di architettura La Sapienza di Roma dove tutt’ora studia.

