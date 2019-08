Colori, musica e suggestioni: a San Girolamo lo show della danza aerea incanta sul lungomare

Uno spettacolo suggestivo che ha emozionato i presenti tra colori e movimenti: ieri sera, a San Girolamo, è stata la volta di 'Prime Visioni - I suoni dal mare', show di danza aerea realizzato da ResExtensa Dance Company in esclusiva per la Festa del Mare di Bari. Una performance ideata e diretta da Elisa Barucchieri,.Colonne sonore famose e visioni in danza a terra, in aria, in acqua al tramonto. Sullo sfondo il tramonto del sole tra suggestioni e narrazioni a due passi dal mare.